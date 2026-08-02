Există o singură țară pe Pământ care se poate hrăni complet singură. Nu depinde de nimeni

Este concluzia unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Göttingen (Germania) și Universitatea din Edinburgh, publicat în revista științifică Nature Food.

Ce au analizat cercetătorii

Echipa condusă de Jonas Stehl, cercetător doctorand la Göttingen, a analizat datele de producție alimentară din 186 de țări, comparând cât de mult produce fiecare stat față de necesarul nutrițional al propriei populații. Pragul de referință a fost dieta „Livewell", dezvoltată de World Wide Fund for Nature (WWF), care definește o alimentație sănătoasă și sustenabilă din punct de vedere ecologic pe baza a șapte grupe esențiale de alimente: fructe, legume, lactate, pește, carne, proteine vegetale și cereale/amidon de bază.

Guyana, singura țară complet autosuficientă

Rezultatele arată că doar Guyana — un stat sud-american cu mai puțin de un milion de locuitori — reușește să acopere integral, din producție internă, toate cele șapte grupe alimentare analizate. China și Vietnam urmează îndeaproape, atingând autosuficiența în șase din cele șapte categorii. La polul opus, șase state — Afganistan, Emiratele Arabe Unite, Irak, Macao, Qatar și Yemen — nu reușesc să acopere din producție proprie nici măcar o singură grupă alimentară.

Per ansamblu, doar una din șapte țări analizate atinge autosuficiența în cinci sau mai multe grupe, în timp ce peste o treime dintre state reușesc acest lucru pentru cel mult două categorii. Chiar și blocurile economice regionale se confruntă cu aceleași limite: Consiliul de Cooperare al Golfului atinge autosuficiența doar la carne, iar uniunile din Africa de Vest și zona Caraibelor doar la două grupe fiecare. Niciun bloc economic analizat nu produce suficiente legume pentru a-și acoperi întreaga populație.

Cercetătorii avertizează că majoritatea țărilor depind de comerțul internațional pentru a-și completa necesarul alimentar, iar multe rămân vulnerabile pentru că importă peste jumătate din alimente de la un singur partener comercial — o dependență riscantă în fața șocurilor de piață, conflictelor sau restricțiilor comerciale. Potrivit lui Jonas Stehl, cercetător în economia dezvoltării la Universitatea din Göttingen, comerțul și cooperarea alimentară internațională rămân esențiale pentru diete sănătoase și sustenabile, însă dependența puternică de un singur partener comercial poate lăsa națiunile expuse. El subliniază că, pentru sănătatea publică, este esențială construirea unor lanțuri de aprovizionare alimentară reziliente, bazate pe rețele comerciale diversificate.

Studiul a fost publicat în Nature Food, sub titlul „Gap between national food production and food-based dietary guidance highlights lack of national self-sufficiency".