UPDATE Accident în Prahova: Operaţiunea de transvazare a încărcăturii s-a încheiat, iar cisterna a fost repusă pe roţi

Update Intervenția s-a finalizat, echipajele se retrag.

La sala de sport din Ciorani au rămas în această noapte 10 persoane (din totalul de 90 evacuate), restul fiind preluate de rude sau cunoștințe. Toate persoanele se pot întoarce în locuințe, pericolul fiind înlăturat.

Update Operaţiunea de transvazare a gazului din cisterna care s-a răsturnat, sâmbătă seară, pe DN 1D s-a încheiat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.



"Operaţiunea de transvazare a fost finalizată. De asemenea, cisterna a fost repusă pe roţi şi readusă pe partea carosabilă. Acest proces a fost unul dificil şi s-a impus efectuarea sa cu maximă prudenţă", a precizat sursa citată.



Un număr de 90 de persoane au fost evacuate pe o rază de o mie de metri după ce cisterna încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat.

Update Un număr de 82 de persoane au fost evacuate până la acest moment, după ce o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat, sâmbătă seară, pe DN 1D, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.



Firma transportatoare a trimis la locul evenimentului o altă autocisternă pentru realizarea operaţiunii de transvazare a încărcăturii, aceasta fiind deja începută.



Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 37 de ani ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară şi semiremorcă pe DN 1D, din direcţia Ploieşti către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, amplasat pe partea dreaptă a spaţiului verde.



Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare, a anunţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Update „Până la acest moment, au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuințe. Unele au fost preluate de rude, iar altele sunt relocate la sala de sport din localitate.

Firma transportatoare urmează să trimită o altă autocisternă pentru realizarea operațiunii de transvazare.

De asemenea, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din aria comunei Ciorani”, a anunțat ISU Prahova.

Update Pompierii prahoveni intervin după ce o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe carosabil în localitatea Cioranii de Jos. Ca urmare a accidentului, autoritățile au decis evacuarea pe o rază de un kilometru.

„Pompierii din cadrul ISU Prahova intervin pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN1D, în localitatea Cioranii de Jos, unde o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Având în vedere riscul asociat, a fost dispusă evacuarea preventivă a populației pe o rază de aproximativ 1.000 de metri, perimetrul fiind asigurat de forțele de ordine, respectiv poliția și jandarmeria.

La locul intervenției au fost mobilizate inițial o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD de la Detașamentul Mizil. Ulterior, forțele au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un microbuz, roboții pentru stingere din cadrul ISU București-Ilfov, precum și un echipaj CBRN din cadrul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență.

În urma măsurătorilor efectuate cu aparatura din dotare, nu au fost identificate scurgeri de GPL. Nu au fost înregistrate victime”, potrivit ISU Prahova

Stire initiala Potrivit sursei citate, primele date arată că autocisterna ar fi intrat într-un stâlp de electricitate şi s-a răsturnat în afara carosabilului.



Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare, până la finalizarea intervenţiei şi îndepărtarea pericolului.



Poliţiştii recomandă şoferilor să evite zona şi să utilizeze rute alternative.

AGERPRES