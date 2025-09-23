x close
Accident rutier cu trei mașini în Oradea

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   08:15
Un accident rutier s-a produs, marți dimineață, pe strada Muntele Găina din Oradea. În eveniment au fost implicate trei persoane aflate în trei autoturisme.

„În această dimineață, pompierii orădeni au intervenit la un accident rutier, produs pe strada Muntele Găina din municipiu, eveniment în care au fost implicate trei persoane aflate în trei autoturisme”, potrivit ISU Bihor.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD.

Pompierii paramedici au evaluat victimele și au acordat primul ajutor calificat unei femei, care a fost ulterior transportată la spital.

De asemenea, echipajul de stingere a asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul producerii accidentului.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident oradea trei mașini
