Accident în Sinaia între un autocar cu 71 de persoane și un autoturism

Au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, iar SAJ Prahova a mobilizat alte trei ambulanțe pentru gestionarea situației.

Este vorba despre o tamponare în care au fost asistate medical cinci persoane: un ocupant de la bordul autoturismului și alți patru ocupanți din autocar, care au suferit atacuri de panică.

ISU Prahova precizează că „nu sunt probleme deosebite” și că va reveni cu informații dacă apar modificări ale situației la fața locului.

Împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate.

(sursa: Mediafax)