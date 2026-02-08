Accident mortal în Oradea. Șoferul unei mașini a murit în urma impactului cu un camion

Accidentul s-a produs pe Șoseaua Borșului din Oradea.

„Apelul a fost primit prin Sistemul Unic 112, în jurul orei 02.00, iar la fața locului au fost mobilizate de urgență, două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea, dintre care unul de paramedici, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bihor, Lt. col. Camelia Roșca.