Accident mortal în Oradea. Șoferul unei mașini a murit în urma impactului cu un camion

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   08:40
Accident mortal în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Oradea. Șoferul unei mașini a murit în urma impactului cu un camion.

Accidentul s-a produs pe Șoseaua Borșului din Oradea.

„Apelul a fost primit prin Sistemul Unic 112, în jurul orei 02.00, iar la fața locului au fost mobilizate de urgență, două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea, dintre care unul de paramedici, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bihor, Lt. col. Camelia Roșca.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, șoferul autoturismului a fost declarat decedat.

Șoferul camionului a refuzat transportul la spital.

(sursa: Mediafax)

