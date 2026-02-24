Acuzații grave la Spitalul Județean Constanța: Doi copii au murit după operații. 11 medici anchetați

Ancheta a fost declanșată din oficiu, potrivit avocatului Ghiulfer-Aisun Ismail, reprezentantul familiilor celor doi copii care au intrat în moarte cerebrală în urma operațiilor.

Băiatul, decedat la jumătatea lunii ianuarie 2026 într-un spital din București, este subiectul unei anchete penale care vizează fapta, nu persoane anume. În paralel, Colegiul Medicilor Constanța a demarat verificări în privința a 11 medici implicați în actul medical. În cazul unuia dintre aceștia, dosarul a fost înaintat către Colegiul Medicilor București, având în vedere că este vorba de preşedintele Colegiului Medicilor Constanţa.

Măsurile Ministerului Sănătății

În ambele cazuri este în desfășurare și o anchetă administrativă, fiind așteptate concluziile comisiei trimise de Ministerul Sănătății. Reprezentanții spitalului din Constanța au transmis că au pus la dispoziția instituțiilor abilitate toate documentele medicale solicitate.

Cazurile au stârnit reacții puternice după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale realizate la unitatea medicală din Constanța.

Suspiciuni privind complicațiile post-operatorii

În cazul fetiței, avocatul familiei a declarat anterior că minora ar fi suferit o leziune traheală care ar fi provocat un pneumotorax, existând suspiciuni legate de momentul intubării. Potrivit acestuia, copilul ar fi intrat în operația de apendicită fără probleme majore, însă la scurt timp după intervenție a suferit un stop cardiorespirator.

Familia băiatului susține, la rândul său, că îngrijirile medicale au fost deficitare. Minorul fusese diagnosticat cu volvulus intestinal, iar starea sa s-a agravat ulterior, dezvoltând septicemie și disfuncție multiplă de organe. Părinții acuză lipsa unui consult neurochirurgical timp de trei zile după operație și faptul că, pentru o perioadă de 24 de ore, copilul nu ar fi fost evaluat de un medic de gardă.

Avocatul a mai afirmat că au trecut nouă ore de la prezentarea copilului în Unitatea de Primiri Urgențe până la intervenția chirurgicală. De asemenea, acesta susține că, în perioada în care minorul se afla în comă indusă la Terapie Intensivă, medicul de gardă nu ar fi fost prezent fizic în spital, comunicarea realizându-se prin mesaje.

Băiatul a murit la jumătatea lunii ianuarie, iar fetița la sfârșitul săptămânii trecute, ambii într-o unitate medicală din București. Anchetele penală și disciplinară sunt în desfășurare, notează stiripesurse.ro.