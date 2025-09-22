x close
Amenințare falsă cu bombă la un restaurant din Alexandria

de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   11:47
O amenințare cu bombă la un restaurant din Alexandria, județul Teleorman, a fost primită duminică seara la 112. Apelantul a fost identificat și amendat. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă.

IPJ Teleorman anunță că polițiștii din Alexandria au fost sesizați duminică de doi bărbați, prin două apeluri la 112, despre faptul că într-un restaurant se ascultă muzică la intensitate ridicată.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind aplicate sancțiuni.

Totodată, în aceeași seară, unul dintre cei doi apelanți a sesizat, prin apel la 112, că în incinta aceluiași restaurant este amplasat un dispozitiv exploziv.

În urma verificărilor s-a stabilit că nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, iar apelantul a fost amendat.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: amenintare bomba alexandria restaurant
