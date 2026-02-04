Anchetă pe șantierul unde s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din orașul Cehu Silvaniei

Cauzele prăbușirii urmează să fie stabilite printr-o anchetă a autorităților competente. Se verifică inclusiv modul de executare a lucrărilor aflate în derulare în perimetrul șantierului, a transmis Ministerul Culturii.

Instituția a anunțat că marți seara „la Biserica Reformată din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, monument istoric de grupă valorică A, s-a produs o prăbușire parțială a clădirii, pe trotuar și pe o parte a carosabilului.”

Zona era delimitată ca șantier în lucru. Mai multe echipe de intervenție au fost trimise la fața locului. O polițistă a fost rănită în timpul incidentului.

„O persoană a fost rănită după ce a căzut în timp ce încerca să se îndepărteze, speriată de zgomotul produs de prăbușire. Este vorba despre o polițistă care se deplasa către sediul Poliției aflat în apropierea bisericii”, au comunicat cei de la Ministerul Culturii.

Începând cu anul 2025, Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice, în valoare de aproximativ 10 milioane lei. Lucrările vizează consolidarea structurii, restaurarea fațadelor și a șarpantei, precum și refacerea instalațiilor.

(sursa: Mediafax)