Ard trei case în Mureș. Focul s-a extins cu repeziciune

de Redacția Jurnalul    |    03 Feb 2026   •   23:13
Sursa foto: În urma incendiului a fost afectată rețeaua de alimentare cu energie electrică

O casă a luat foc marți seara în localitatea Gruișor, comuna Acățari, județul Mureș. Focul s-a extins la alte două locuințe.

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit în jurul orei 20.30 la o casă din localitatea Gruișor, comuna Acățari.

Până la sosirea forțelor de intervenție incendiul s-a propagat la alte două imobile.

În prezent, incendiul a fost lichidat la una dintre case, iar la cealaltă se lucrează pentru limitare.

Casa de la care a pornit incendiul arde generalizat, materialul folosit la construcția acesteia, lemnul, a favorizat dezvoltarea incendiului.

Nu s-au înregistrat victime.

În urma incendiului a fost afectată rețeaua de alimentare cu energie electrică.

(sursa: Mediafax)

