Ard trei case în Mureș. Focul s-a extins cu repeziciune

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit în jurul orei 20.30 la o casă din localitatea Gruișor, comuna Acățari.
Până la sosirea forțelor de intervenție incendiul s-a propagat la alte două imobile.
În prezent, incendiul a fost lichidat la una dintre case, iar la cealaltă se lucrează pentru limitare.
Casa de la care a pornit incendiul arde generalizat, materialul folosit la construcția acesteia, lemnul, a favorizat dezvoltarea incendiului.
Nu s-au înregistrat victime.
În urma incendiului a fost afectată rețeaua de alimentare cu energie electrică.
(sursa: Mediafax)
