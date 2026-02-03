Ard trei case în Mureș. Focul s-a extins cu repeziciune

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit în jurul orei 20.30 la o casă din localitatea Gruișor, comuna Acățari.

Până la sosirea forțelor de intervenție incendiul s-a propagat la alte două imobile.

În prezent, incendiul a fost lichidat la una dintre case, iar la cealaltă se lucrează pentru limitare.

Casa de la care a pornit incendiul arde generalizat, materialul folosit la construcția acesteia, lemnul, a favorizat dezvoltarea incendiului.

Nu s-au înregistrat victime.

În urma incendiului a fost afectată rețeaua de alimentare cu energie electrică.

(sursa: Mediafax)