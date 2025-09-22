x close
August 2025, cea mai aglomerată lună din istoria Aeroportului Cluj

de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   11:45
August 2025 este cea mai aglomerată lună din istoria Aeroportului Cluj. Au fost înregistrați aproape 390.000 de pasageri.

Potrivit reprezentanților Aeroportului Cluj, august 2025 este cea mai aglomerată lună din istoria aeroportului. Au fost înregistrați 389.264 pasageri, cu 9% mai mulți față de august 2024, și 3.119 de mișcări aeronave, cel mai mare număr lunar.

În 12 august 2025, au fost înregistrați 14.604 pasageri într-o singură zi, fiind recordul absolut al aeroportului.

În primele opt luni ale anului, numărul pasagerilor înregistrați a ajuns la 2.371.061 pasageri, cu 11% mai mulți față de 2024, și 19.941 decolări și aterizări, mai multe cu 12% față de anul trecut.

Cel mai căutate destinații de pe aeroportul clujean sunt: București, Milano, Paris-Beauvais, Munchen, Bruxelles-Charleroi.

(sursa: Mediafax)

