August 2025, cea mai aglomerată lună din istoria Aeroportului Cluj

Potrivit reprezentanților Aeroportului Cluj, august 2025 este cea mai aglomerată lună din istoria aeroportului. Au fost înregistrați 389.264 pasageri, cu 9% mai mulți față de august 2024, și 3.119 de mișcări aeronave, cel mai mare număr lunar.

În 12 august 2025, au fost înregistrați 14.604 pasageri într-o singură zi, fiind recordul absolut al aeroportului.

În primele opt luni ale anului, numărul pasagerilor înregistrați a ajuns la 2.371.061 pasageri, cu 11% mai mulți față de 2024, și 19.941 decolări și aterizări, mai multe cu 12% față de anul trecut.

Cel mai căutate destinații de pe aeroportul clujean sunt: București, Milano, Paris-Beauvais, Munchen, Bruxelles-Charleroi.

