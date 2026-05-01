Autospecială a Poliţiei Locale Sector 3, implicată într-un accident pe bd. Basarabia. Șoferul a ajuns la spital

Potrivit Poliţiei Capitalei, la data de 1 mai, în jurul orei 05:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că pe bd. Basarabia a fost înregistrat un accident de circulaţie.



Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul din cadrul Poliţiei Locale Sector 3 pe bd. Basarabia dinspre bd. Chişinău, către Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr.2 a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, după care a pătruns cu autovehicul în zona lucrărilor ce se execută pe linia de tramvai.



În urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea poliţistului local, care a fost transportat la o unitate spitalicească pentru îngrijiri.



Conducătorul autospecialei a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.



Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Brigăzii Rutiere pentru determinarea concretă a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie. AGERPRES