Prețuri URIAȘE la fructele de sezon. Cât costă un kilogram de zmeură autohtonă

În unele piețe din țară, un kilogram de zmeură ajunge la 100 de lei, transformând acest fruct de vară într-un produs de lux.

Odată cu venirea sezonului cald, tarabele s-au umplut de fructe proaspete, însă costurile tot mai mari îi fac pe consumatori să fie mai atenți la cheltuieli. Dacă în ultimii ani cireșele au fost considerate cele mai scumpe fructe ale verii, acum zmeura pare să le urmeze exemplul.

100 de lei kilogramul lde zmeură

Potrivit informațiilor Cancan, în piața centrală din Ploiești, zmeura românească se comercializează cu până la 100 de lei kilogramul.

Prețurile diferă însă de la o zonă la alta și în funcție de producător. Astfel, o caserolă de 500 de grame poate costa aproximativ 50 de lei, iar 250 de grame se vinde cu circa 25 de lei.

În Capitală, situația este ceva mai favorabilă pentru cumpărători. În unele piețe din București, o caserolă de 250 de grame poate fi găsită la prețuri cuprinse între 10 și 15 lei, în funcție de calitatea produsului și de proveniență.

De ce diferă prețurile?

Specialiștii și comercianții pun diferențele de preț pe seama mai multor factori, printre care condițiile meteorologice, costurile de producție, transportul și cererea ridicată specifică sezonului estival. De asemenea, producătorii susțin că recoltele mai reduse din anumite regiuni au contribuit la majorarea tarifelor.

Pentru mulți români, zmeura rămâne un fruct apreciat datorită gustului și proprietăților nutritive, însă prețurile actuale o transformă mai degrabă într-un răsfăț ocazional decât într-un produs cumpărat frecvent.

Pe măsură ce sezonul fructelor de vară avansează, în piețe își vor face apariția și pepenii, iar comercianții nu exclud noi creșteri de prețuri la unele produse agricole în perioada următoare.