Alertă pentru utilizatorii Google Chrome. Verifică imediat dacă ai instalat cea mai nouă actualizare

Cea mai recentă actualizare a browserului rezolvă 74 de probleme de securitate identificate în software. Printre acestea este și vulnerabilitatea numită „zero-day”, înregistrată sub codul CVE-2026-11645, despre care compania a confirmat că a fost exploatată activ de atacatori.

Ce este „zero-day”?

Experții în securitate cibernetică consideră vulnerabilitățile de tip zero-day printre cele mai periculoase amenințări informatice deoarece acestea pot fi exploatate înainte ca dezvoltatorii să lanseze o soluție.

Google a anunțat că este conștientă de existența unor atacuri care au vizat această vulnerabilitate, însă nu a oferit detalii suplimentare despre amploarea incidentului sau numărul utilizatorilor afectați.

Compania a explicat că informațiile tehnice complete vor rămâne restricționate până când majoritatea utilizatorilor vor instala actualizarea de securitate.

Cum verifici dacă browserul este actualizat

Pentru a verifica dacă browserul rulează cea mai recentă versiune, utilizatorii trebuie să acceseze meniul Chrome și să selecteze opțiunea „Despre Google Chrome”.

Pagina va afișa automat versiunea instalată și va căuta eventualele actualizări disponibile. Dacă browserul solicită repornirea aplicației, înseamnă că actualizarea este pregătită pentru instalare.

Ce versiuni au fost lansate

Google a anunțat că versiunea stabilă a browserului a fost actualizată la:

149.0.7827.102/103 pentru Windows și Mac;

149.0.7827.102 pentru Linux.

Actualizarea este distribuită treptat utilizatorilor din întreaga lume și va deveni disponibilă pe toate dispozitivele în următoarele zile și săptămâni.

De ce este importantă actualizarea

Specialiștii recomandă instalarea imediată a noii versiuni pentru a reduce riscul unor atacuri informatice care ar putea compromite datele personale sau securitatea dispozitivului.

Actualizările regulate ale browserului reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de protecție împotriva amenințărilor cibernetice, în special atunci când sunt remediate vulnerabilități deja exploatate de atacatori, potrivit express.uk.