Descoperire șocantă în Botoșani: procurorii caută urmele altor copii îngropați în curtea unei femei de 32 de ani

Percheziții de amploare în Botoșani după ce o femeie și-a îngropat copilul în curte. Apar suspiciuni privind alte nașteri ascunse

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani desfășoară, joi, percheziții și cercetări complexe la locuința unei femei în vârstă de 32 de ani din comuna Corni, într-un dosar care a stârnit îngrijorare și numeroase semne de întrebare în comunitate.

Investigația a fost inițiată după ce autoritățile au descoperit că femeia ar fi îngropat în propria gospodărie un copil nou-născut, în luna mai a acestui an. Între timp, anchetatorii au primit informații care sugerează că nu ar fi vorba despre un caz izolat, existând suspiciuni că femeia ar fi avut și alte nașteri în trecut, iar nou-născuții ar fi fost înhumați în aceeași curte.

Cazul este analizat cu maximă atenție de procurori și criminaliști, care încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă informațiile primite se confirmă.

Specialiști ai IGPR, implicați în căutările din gospodărie

Pentru desfășurarea cercetărilor, autoritățile au apelat inclusiv la sprijinul specialiștilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit prim-procurorului Valeriu Chihaia, tehnologia utilizată în cadrul operațiunii este una specială, menită să identifice eventuale zone de interes aflate sub nivelul solului.

„A fost nevoie de un scanner special pe care îl au doar la IGPR (pentru căutări - n.r.)”, a afirmat Chihaia.

Utilizarea acestui echipament indică amploarea investigației și interesul anchetatorilor de a verifica fiecare informație apărută în dosar.

Cum a început ancheta

Primele suspiciuni au apărut în luna mai, când femeia a născut, iar ulterior fătul a fost îngropat în grădina locuinței. Situația a ajuns în atenția autorităților locale, care au sesizat imediat Poliția.

În urma sesizării, oamenii legii au deschis o anchetă și au început verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele. Cercetările au fost efectuate inițial într-un dosar privind infracțiunea de întreruperea cursului sarcinii.

Pe parcursul investigațiilor, procurorii au intrat în posesia unor informații suplimentare care au ridicat noi suspiciuni și au determinat extinderea verificărilor.

Procurorii verifică informații despre posibile cazuri anterioare

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă în gospodăria femeii au existat și alte situații similare în anii trecuți. Surse din anchetă indică faptul că verificările se concentrează pe identificarea unor eventuale locuri de înhumare și pe clarificarea tuturor aspectelor legate de nașterile pe care femeia le-ar fi avut de-a lungul timpului.

Femeia are în prezent patru copii care locuiesc împreună cu ea. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice concluzii oficiale privind informațiile referitoare la presupusele înhumări anterioare.

Dosarul se află într-o etapă complexă de cercetare, iar rezultatele expertizelor criminalistice și ale verificărilor efectuate în teren vor fi esențiale pentru stabilirea adevărului.

Agerpres