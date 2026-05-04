O autoutilitară a luat foc. Șoferul a fost găsit carbonizat

de Redacția Jurnalul    |    04 Mai 2026   •   11:37
Sursa foto: Hepta/Pompierii, gata de intervenție

În noaptea de duminică spre luni, o mașină a luat foc în zona Steaua din Timișoara. Incendiul s-a extins și la anexele unei societăți comerciale din apropiere, lăsându-se cu pagube materiale, iar șoferul mașinii, a cărui identitate nu este cunoscută, a fost găsit carbonizat în mașină.

La caz au intervenit pompierii ISU Timiș, care au lichidat incendiul, dar și polițiștii IPJ Timiș.

Persoana din interiorul autoutilitarei a fost găsită carbonizată, potrivit polițiștilor. Identitatea sa urmează să fie stabilită.

„La data de 3 mai 2026, în jurul orei 02:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară aflată pe strada Martir Herman Sporer din municipiul Timișoara. Totodată, incendiul s-a extins și la anexele unei societăți comerciale din apropiere, fiind înregistrate pagube materiale”, potrivit IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și luării măsurilor legale ce se impun.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu autoutilitara șofer carbonizat
