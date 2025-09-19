Bărbat împușcat mortal la o petrecere din Satu Mare

Incidentul a avut loc în Călinești-Oaș, în parcarea unui restaurant unde se desfășura o petrecere, potrivit PresaSM. Se pare că proprietarul armei de vânătoare a arătat pușca pe care o ținea în mașină unor prieteni.

În timp ce se afla în mâinile victimei, arma s-ar fi descărcat. Glonțul ar fi lovit persoana în zona gâtului, iar cadrele medicale chemate la fața locului nu au mai putut să o salveze, au mai aflat jurnaliștii din Satu Mare.

Anchetatorii vor stabili ce s-a întâmplat și cine este vinovat.

(sursa: Mediafax)