Bărbat reținut, după ce a urmărit și lovit cu un ATV un căprior

de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   23:15
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de polițiștii din Arad după ce ar fi urmărit și lovit cu un ATV un căprior.

Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați joi despre faptul că un bărbat ar fi urmărit și lovit cu un vehicul de tip ATV un animal sălbatic din specia căprior.

Incidentul ar fi avut loc pe un fond cinegetic din extravilanul localității Vinga.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 35 de ani, din Vinga, iar în portbagajul vehiculului a fost găsit exemplarul din specia căprior, care a fost ridicat și predat Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru braconaj.

(sursa: Mediafax)

