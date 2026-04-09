Bărbați, sub control judiciar, după ce au ucis un câine

Bărbați, sub control judiciar, după ce au ucis un câine

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   14:00
Bărbați, sub control judiciar, după ce au ucis un câine
Sursa foto: Câinii, victimele cruzimii oamenilor

Doi bărbați din Caracal, primul, în vârstă de 58 de ani și un al doilea, în vârstă de 24 de ani, sunt cercetați pentru uciderea unor animale, cu intenție, informează IPJ Olt.

La jumătatea lunii martie, cei doi bărbați au legat un câine cu o sfoară de un copac, pe marginea șoselei, iar animalul a fost găsit mort de un alt șofer, care a alertat poliția.

„În fapt, în cursul zilei de 15 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la prezența unui exemplar canin decedat, aflat în apropierea părții carosabile, în afara municipiului Caracal.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat de îndată la fața locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au identificat exemplarul canin decedat, acesta fiind legat de un arbore situat pe marginea drumului”, informează IPJ Olt.

Cei doi bărbați au fost reținuți, marți de polițiști.

Miercuri, aceștia au fost prezentați în fața magistraților Judecătoriei Caracal, care au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de cei doi.

(sursa: Mediafax)

