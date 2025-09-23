O barcă cu doi pescari s-a răsturnat pe lacul Stânca-Costești

Un prieten care îi aștepta pe mal a sunat la 112 când nu a mai putut să-i contacteze.

Pompierii din Ștefănești și Botoșani au căutat cu barca și termoviziune timp de două ore. Pescarii au fost găsiți în viață la șase kilometri distanță - au înotat până la mal după ce au plutit în derivă și au fost descoperiți de un alt pescar.

„După aproximativ două ore, cei doi bărbați au fost identificați în viață, la circa șase kilometri distanță de locul unde fuseseră văzuți ultima dată. Aceștia le-au spus salvatorilor că din cauza valurilor, barca lor a luat apă și s-a răsturnat. După ce au plutit în derivă câțiva kilometri, au reușit să ajungă înot la mal, unde au întâlnit un alt pescar care a alertat autoritățile”, informează ISU Botoșani.

Medicii i-au evaluat și le-au acordat primul ajutor, dar bărbații au refuzat să meargă la spital.

(sursa: Mediafax)