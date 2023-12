Bebeluș de 5 luni din Galați, salvat de o operație miraculoasă la Iași

Într-o lume zguduită de întâmplări tragice și greutăți, o rază de speranță strălucește la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași. O poveste impresionantă de voință, curaj și medicină de vârf a captivat inimile oamenilor. Este povestea micuței Miruna, un bebeluș de doar cinci luni din județul Galați, care a refuzat să cedeze în fața unei tumori cerebrale de 3 cm și a devenit un simbol al puterii spiritului uman.

Cu încă doi copii acasă, mama disperată și-a adus pruncul în brațe la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași. A fost un moment de cumpănă, un moment în care speranța a fost învinsă de teamă. În ciuda tuturor dificultăților, neurochirurgii au decis să intervină chirurgical pentru a salva viața bebelușului.

În ciuda fragilității sale, Miruna a demonstrat o voință de fier și o rezistență uluitoare.

Operația, care a fost descrisă ca una dintre cele mai delicate și provocatoare pentru neurochirurgi, a fost un act eroic atât pentru bebeluș, cât și pentru echipa medicală. Miruna, de doar cinci luni, ar fi ajutat la operație si ar fi luptat împreună cu medicii împotriva tumoarei.

Operația a fost un real succes, iar rezultatul a fost impresionant. Micuța Miruna nu doar că a supraviețuit, ci și-a revenit remarcabil. Într-un miracol medical, tumoarea a fost îndepărtată în totalitate, iar bebelușul a început o recuperare uimitoare. Gângurește vesel și se mișcă cu energie. Părinții săi, care au trăit clipe de coșmar, se simt acum copleșiți de bucurie și recunoștință.

„Am o fetiță de 5 luni și au diagnosticat-o cu lichid și tumoare la cap. Ea fiind sănătoasă, nu am avut nicio problemă cu ea. Dintr-o dată a avut două vărsături și am zis să mergem cu ea la Galați, că nu știam despre ce este vorba. Când am ajuns la Galați, toate analizele de sânge erau bune, dar ea totuși vomita. Și nu știam ce să facem cu ea. Doctorii de la Galați ne-au spus să venim aici, la Iași. Când am ajuns la Iași, i s-a făcut CT și RMN și ne-au spus că are tumoare și lichid la cap. A fost operată pentru lichid, a doua oară pentru tumoare și acum sperăm să fie bine. Din ce în ce vedem semne că zâmbește, gângurește singură, dă din mânuțe, din picioare. Însă este foarte greu. Este o minune de la Dumnezeu. Le mulțumim doctorilor că sunt foarte amabili. Mulțumim din suflet. Dumnezeu să le dea sănătate. Nu sunt cuvinte să le mulțumesc. Eu mai am un băiețel acasă, mai am și o fetiță. Băiețelul este cu handicap și vă dați seama că ceea ce este acum cu ea este foarte greu. Dar știm că totul va fi ok”, a declarat Nicoleta Hurdui, mama fetiței: https://www.facebook.com/neurochirurgieiasi/videos/1821311964996921/

„Copilul s-a adresat clinicii noastre pentru un sindrom de hipertensiune intracraniană, datorată existenței unei tumori care bloca scurgerea fiziologică a lichidului cefalorahidian, care curgea în canalul spinal. Ceea ce este cunoscut sub numele de neuroblastom, este o tumoare relativ frecventă la copii, cu un grad de malignitate ridicat, situată într-o poziție dificilă, pentru a folosi un termen pe înțelesul tuturor din punct de vedere al anatomiei creierului și pentru intervenție chirurgicală. A fost o provocare pentru echipa medicală. Volumul de sânge al copilului fiind destul de mic, reprezintă 20% din greutatea acestuia, ceea ce înseamnă că avea în jur de 700 de ml de sânge. Împreună cu echipa medicală, am reușit să scoatem în integralitate această tumoare și pot să vă spun că acest copil ne-a ajutat enorm. Dorința lui de a trăi, este ca și cum s-ar fi operat singur. După ce am deschis calea anatomică către leziune, această tumoare, parcă a ieșit singură. Copiii sunt o minune, sunt o minune în viața părinților. Sunt o minune în viața noastră ca națiune. Și sunt o minune prin ceea ce reușesc să facă cu viața lor. Este un luptător acest copil și mă bucur că am participat la salvarea vieții acestuia”, a spus și Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)