Bojdeuca lui Creangă, redeschisă publicului

La eveniment au fost prezenţi reprezentaţi ai autorităţilor locale, judeţene şi instituţiilor aflate în subordine, oameni de cultură.



De asemenea, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Teofan, a oficiat un ceremonial religios, urmat de un scurt discurs în care a evocat personalitatea scriitorului Ion Creangă.



"După câteva săptămâni de zbucium şi de zbateri din partea întregii societăţi româneşti, astăzi avem speranţa că vom face dreptate acestui simbol cultural al Iaşiului prin restaurarea acestui muzeu al nostru, al ieşenilor, primul muzeu literar din România, şi, evident, cel mai vizitat din Iaşi. Am speranţa că, odată cu finalizarea lucrărilor, consolidarea versanţilor, restaurarea Bojdeucii şi, evident, a întregului ansamblu, ieşenii şi românii vor putea să simtă această legătură între creaţia lui Creangă, prin bojdeuca lui, şi ceea ce vom lăsa ca legământ generaţiilor viitoare", a declarat presei preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.



Acesta a menţionat că vizitatorii Bojdeucii lui Creangă nu vor găsi termopane, gresie şi faianţă, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public şi pe reţelele de socializare.



"Le mulţumesc tuturor ieşenilor şi românilor pentru simţul civic de care au dat dovadă în această perioadă, asigurându-i totodată că nu vor regăsi, dacă vor vizita sau revizita Bojdeuca, nici calorifere, nici termopan, gresie sau faianţă, ci practic au fost respectate toate principiile atunci când vine vorba despre restaurarea patrimoniului cultural", a declarat Costel Alexe.



Printre participanţii la manifestările organizate cu prilejul redeschiderii Bojdeucii din Ţicău s-a aflat şi preşedintele filialei ieşene a Academiei Române, Viorel Barbu.



"Creangă este un simbol şi mă gândesc că are, în momentul de faţă, un monument pe care îl merită, la valoarea sa în cultura română. Efectiv arată bine. Era de mult nevoie ca într-adevăr să avem aşa ceva în Iaşi. M-aţi întrebat de Bojdeucă. Eu o cunosc de 60 de ani. Cred că am vizitat-o prima dată acum 60 de ani. Evident, un monument istoric trebuie renovat, evident că întotdeauna vor fi discuţii cum s-a restaurat un monument istoric, cum s-a întâmplat cu toate monumentele istorice importante, dar cred că va rămâne un monument cultural demn de Ion Creangă în oraşul Iaşi", a declarat jurnaliştilor, academicianul Viorel Barbu.



Odată cu redeschiderea Bojdeucii lui Ion Creangă din Ţicău, vizitatorii au acces gratuit până duminică, la ora 17,00.



În ianuarie 2022, Bojdeuca din Ţicău a fost închisă publicului pentru a fi restaurată, alături de curtea şi clădirea alăturată, care împreună formează Ansamblul Muzeal "Ion Creangă" Iaşi. Lucrările s-au desfăşurat în cadrul proiectului "Călător pe Meridiane Culturale", derulat cu fonduri europene prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova - proiecte HARD, Obiectivul Tematic 3 - Promovarea culturii locale şi protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Promovarea şi conservarea patrimoniului cultural şi istoric. În cadrul proiectului a mai fost restaurat şi reabilitat drumul istoric de acces din pavaj de granit "Ştefan cel Mare" din oraşul Făleşti şi s-a făcut şi reabilitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie "Lazăr Dubinovschi" din aceeaşi localitate.



Valoarea întregului proiect "Călător pe Meridiane Culturale" este de 1,6 milioane de euro, din care 950.000 de euro au fost alocaţi pentru Ansamblul Muzeal "Ion Creangă" Iaşi, din care face parte Bojdeuca, curtea şi o clădire în care funcţionează un muzeu literar. Pentru restaurarea Bojdeucii s-au cheltuit, conform declaraţiilor preşedintelui CJ Iaşi, 140.000 de euro, fără TVA.



Lucrările de intervenţie au fost realizate de IASICON SA, în baza Autorizaţiei de Construire nr. 143 din 13.02.2020, emisă de Primăria Municipiul Iaşi. Executantul a respectat în principiu prevederile proiectului nr. 290/2019 şi ale dispoziţiilor de şantier emise în timpul execuţiei lucrărilor, punând în aplicare soluţiile tehnice propuse.



Construită înainte de 1850 pe strada Ţicăului nr. 4, acum Simion Bărnuţiu nr. 4, Bojdeuca, o casă mică cu pridvor şi două camere, a fost închiriată de Ion Creangă în perioada 1872 - 1889. Pe parcursul a jumătate din anul 1876, aici a locuit şi prietenul său foarte bun, Mihai Eminescu. Ulterior, Creangă a cumpărat imobilul, în care a locuit până la sfârşitul vieţii.



În anul 1917 casa a fost cedată Primăriei Iaşi, moment la care au avut loc o serie de intervenţii pentru a pregăti imobilul pentru găzduirea Muzeului "Ion Creangă". În anul 1918 Bojdeuca este transformată în primul muzeu literar din ţară. De atunci şi până acum, Bojdeuca a fost restaurată, reparată şi reconsolidată de cinci ori, ultima dată fiind în anul 1984, când au fost înlocuite elementele structurale.



În urmă cu câteva săptămâni, în spaţiul virtual a fost criticat modul în care a fost restaurată Bojdeuca lui Creangă, fiind asemănată cu o pagodă sau pensiune cu două margarete. De asemenea, din lipsa unor informaţii clare din partea ordonatorului de proiect, în spaţiul public s-a vehiculat că în Bojdeuca lui Creangă din Ţicău au fost puse gresie, faianţă, termopane, prize şi parchet.