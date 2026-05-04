Dezastru pentru un crescător din Olt: 80 de animale ucise de câinii fără stăpân

Jurnalul.ro Ştiri Locale

de Redacția Jurnalul    |    04 Mai 2026   •   22:45
Sursa foto: 80 de oi ucise de câini

Un bărbat din Slatina, județul Olt, a sunat la poliție, după ce mai mulți câini fără stăpân i-ar fi ucis aproximativ 80 de ovine.

Potrivit polițiștilor din județul Olt, un bărbat din municipiul Slatina a sunat la 112, luni, în jurul orei 08:30, după ce mai mulți câini fără stăpân i-ar fi ucis aproximativ 80 de ovine.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor, polițiștii au sancționat contravențional societatea comercială care administrează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Slatina.

Societatea comercială nu a respectat prevederile privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și măsurile de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, lucru care a dus la moartea celor aproximativ 80 de ovine.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: caine oaie ucise
