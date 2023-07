Un alt cămin de vârsnici închis în Capitală. Cristian Popescu Piedone: "Nici într-un WC public nu miroase așa"

Toți seniorii din azil vor fi relocați, iar 15 dintre aceștia vor fi transferați la Spitalul Colțea, potrivit antena3CNN.

"Din păcate, sus nu se poate respira. Nu are licență. Nici într-un WC public nu miroase așa. Nu ne iese matematica, hârtii nu sunt, acte nu sunt. Ei spun că sunt 24, noi am găsit mai puțini", a declarat edilul.

Acesta a început verificări în toate instituțiile sociale aflate în subordinea DGASPC Sector 5. Primarul a anunțat, vineri, că a găsit un cămin particular de vârstnici unde seniorii nu sunt bine îngrijiți și, deoarece nu are atribuții să aplice sancțiuni, a sesizat Prefectura Capitalei.

"M-a dezgustat și peisajul întâlnit într-un centru particular de îngrijire persoane vârstnice, de pe Pieptănari!

L-am vizitat datorită unui cetățean care mi-a reclamat că administrația respectivului centru are prea puțin personal în raport cu numarul mare de bunici pe care-i are în grijă. Și... bine am făcut!

Reclamația... s-a dovedit corectă!

Am constatat că personalul era, într-adevăr, insuficient! Vreo 7-8 angajați, cu tot cu bucătar, pentru... 53 de bunici.

În plus, am aflat că doar DOI angajați supraveghează bunicii pe timpul nopții. Mi s-a transmis că personalul este ajutat de voluntari!

Asta este bine, tot respectul meu pentru cetățenii care fac voluntariat! Dar... voluntarii ajung când au timp și... nu stau noaptea, din cât mă pricep!

Nu mi-a plăcut nici mirosul de urină care persistă în incintă! Nu mi-a plăcut nici aglomerația de bagaje și alte produse din unele camere!

N-am dreptul să iau nicio măsura! Am însă dreptul să constat și să sesizez instituțiile abilitate!

Am sesizat Prefectura Capitalei! Continuăm munca, în stilul Piedone! Continuăm să facem imposibilul... posibil! Cu respect și cu recunoștință, primarul Piedone", a transmis edilul pe Facebook.

Cămin de bătrâni închis sector 5