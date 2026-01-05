Carosabil acoperit cu zăpadă în 19 județe: Restricții pentru camioane pe DN1

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că pe DN1, între kilometrii 102 și 138 (localitatea Nistorești din Prahova până la limita cu județul Brașov), este restricționată circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza precipitațiilor abundente. Măsura permite acțiunea de deszăpezire pe acest sector rutier.

La nivel național, ninge în 19 județe: Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea.

Pe autostrada A1 București-Pitești (kilometrii 130-148) și pe A1 Sibiu-Deva (kilometrii 225-316) ninge, traficul fiind redus.

Pe A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești plouă, vizibilitatea este bună, iar carosabilul este umed.

Poliția reamintește că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Șoferii trebuie să asigure vizibilitate din autovehicul și să circule cu viteză adaptată condițiilor.

(sursa: Mediafax)