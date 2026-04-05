Ceremonie impresionantă la Miercurea Ciuc, cu ocazia tradiționalei sfințiri a bucatelor de Paște

Fotografiile care arată mii de credincioși aliniați perfect în centrul orașului Miercurea Ciuc, au fost postate duminică, de Paște, pe pagina de Facebook a liderului UDMR Kelemen Hunor.

El scrie că binecuvântarea bucatelor este o tradiție din secolul al VII-lea. Credincioșii binecuvântau primele mese de după Postul Mare, fiind convinși că binecuvântarea se va extinde asupra întregii familii, a căminului și a comunității.

Liderul UDMR arată că dictatura comunistă a vrut să elimine acest obicei, dar nu a reușit: „Tradiția nu s-a întrerupt, demonstrându-și astfel adevărata putere. Când a fost din nou posibil, s-a întors în inima orașului, în piața principală”.

Kelemen Hunor arată că că tradiția sfințirii bucatelor în aer liber a continuat să se răspândească în Transilvania de-a lungul anilor: „La Cluj-Napoca, în fața Bisericii Sfântul Mihail, la Oradea, în fața catedralei, la Sfântu Gheorghe, în piața principală, și în alte localități se adună credincioșii. De parcă am spune același lucru peste tot: sărbătoarea este completă doar dacă suntem împreună”.

În finalul postării, Kelemen Hunor le urează credincioșilor Sărbători pascale binecuvântate!

(sursa: Mediafax)