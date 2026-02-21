Ciprian Ciucu: "Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația este fabuloasă"

Primarul general Ciprian Ciucu a fost întrebat, duminică, la Digi24, ce l-a surprins în cele două luni de cânt a preluat Primăria Capitalei.

„În aceste două luni, dacă m-am uitat în 20% din domenii și instituție, e mult. Nu că nu aș fi avut timp, nu că nu aș fi dedicat timp, am dedicat foarte mult timp, inclusiv serile, inclusiv weekendurile, dar sunt undeva la câteva zeci de instituții subordonate. (...) Deci n-am apucat să mă uit decât cam cu jumătate din directorii din Primăria Municipalului București și undeva la 20-30% din directorii instituțiilor subordonate. Pentru că PMB-ul este un monstru administrativ”, a declarat Ciprian Ciucu.

Reformă administrativă în Capitală

Primarul susține că „este nevoie de o reformă administrativă la nivelul Bucureștiului în sine. Și sunt decis să fac acest lucru. Evident, ar fi fost mult mai util pentru mine și mult mai ușor dacă aș fi avut o majoritate în care să mă susțină sau ce puțin care să nu blocheze anumite lucruri care sunt absolut necesare acum”.

El a spus că Primăria Municipiului București are 25 de direcții generale, foarte multe administrații, centre culturale, teatre, spitale, asociații de dezvoltare intercomunitare, la care se adaugă și câteva companii municipale.

„Deci, birocrația și hățișul administrativ este fabulos. (...) Sunt astfel de instituții care dacă mâine s-ar desființa, nu ar simți nimeni că s-au desființat”, a spus primarul general.

Ciprian Ciucu arată cu degetul spre Marcel Ciolacu

El spune că este obligat să echilibreze bugetul și în ultimii ani Bucureștiul a pierdut, „din cauza măsurilor luate de către guvernul Ciolacu”, spre 4 miliarde de lei.

„Bucureștiul are un deficit de finanțare fabulos, cu toate că aici se produc cei mai mulți bani pentru România”, a mai spus Ciucu.

„Ești dependent de ceea ce este în pixul coaliției de guvernare. Pentru că legea bugetului se votează în Parlament. Pe de altă parte, ce mai poți face tu ca primar este să propui Consiliului General să taie din anumite cheltuieli. Și, în al treilea rând, să încerci să identifici acele zone pe care le poți, acele active pe care le poți fructifica”, a adăugat Ciprian Ciucu.