Un bărbat, arestat preventiv după ce a împușcat un câine. Bărbatul consumase alcool

„Astfel, la data de 31 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Hârșova au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o societate comercială din orașul Hârșova, se aud zgomote puternice.

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism, condus de un bărbat, de 27 de ani, iar în urma controlului vehiculului a fost găsită o armă de vânătoare și o centură în care se aflau 20 de cartușe neutilizate”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanța.

Potrivit polițiștilor, bărbatul înregistrat o valoare de e 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior dus la spital pentru analize.

La fața locului, polițiștii au găsit și un câine împușcat, dar și un tub de cartuș gol. Câinele a fost găsit mort.

Ulterior, cazul a fost preluat de Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. În urma verificărilor reiese că bărbatul era deținător de armă de vânătoare, însă nu avea autorizație.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă letală fără drept, uciderea animalelor cu intenție și braconaj.

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Miercuri, bărbatul a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)