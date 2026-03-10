Avertismentul lui Cîțu: Cheltuielile cu aparatul bugetar au scăpat de sub control!

„Guvernul a promovat luni întregi ideea că reduce cheltuielile de personal cu 10%.

Realitatea din buget: nu scad, ci cresc”, a scris, marți, Cîțu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a afirmat că suma cheltuielilor de personal pentru anul 2025 a fost de 167, 7 miliarde de lei, în timp ce suma cheltuielilor de personal aferentă pentru anul 2026 este de 168, 2 miliarde de lei.

„Asta arată clar că povestea cu reducerea cheltuielilor a fost propagandă. Iar dacă într-un punct atât de vizibil cifrele arată exact opusul mesajului oficial, credibilitatea întregului buget este aproape zero”, a conchis Cîțu.

Reamintim că, în data de 24 februarie, Guvernul a adoptat reforma administrației centrale și locale, document care prevede, printre altele, și reducerea cheltuielilor de personal cu 10% și creșterea calității aparatului administrativ.

„Dacă vrem să echilibrăm, într-adevăr, economia, noi trebuie să ne reducem baza de cheltuieli și acest pachet de reformă în administrație propune reducerea acestei baze de cheltuieli”, spunea Ilie Bolojan la Europa FM, în 13 februarie, înainte de adoptarea reformei.

(sursa: Mediafax)