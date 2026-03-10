MApN analizează contractul pentru transportoarele blindate Piranha V fabricate în România

Transportoarele blindate Piranha V, în centrul unei întâlniri la MApN. Planurile României pentru industria de apărare

Programul transportoarelor blindate Piranha V, unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare ale Armatei României, a fost analizat marți la Ministerul Apărării. Ministrul Radu Miruță a discutat cu reprezentanții companiilor implicate despre evoluția contractului și despre rolul industriei românești în proiect.

Ce s-a discutat la Ministerul Apărării

La sediul Ministerului Apărării Naționale a avut loc o întâlnire între ministrul Apărării și reprezentanții asocierii dintre General Dynamics European Land Systems România și Uzina Mecanică București.

Discuțiile s-au concentrat pe modul în care se desfășoară contractul pentru achiziția și producția transportoarelor blindate 8x8 Piranha V, realizate în România.

De ce este important programul Piranha V

Proiectul este considerat unul strategic pentru modernizarea Armatei României, dar și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Ministrul Apărării a subliniat că parteneriatul cu industria locală este esențial pentru creșterea capacităților de producție și pentru asigurarea mentenanței tehnicii militare utilizate de armată.

„Colaborarea este esențială și pentru valorificarea oportunităților de integrare a industriei românești în inițiativele europene de consolidare a bazei industriale și tehnologice de apărare, inclusiv prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene”, a spus Radu Miruță.

Sursa: Mediafax