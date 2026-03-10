Cât costă Dacia Striker, noul crossover prezentat astăzi

Mașina va fi produsă în Turcia, iar primele unități vor ajunge în showroom-uri în a doua jumătate a anului 2026. Potrivit informațiilor anunțate de companie, prețul de pornire ar urma să fie sub 25.000 de euro.

Noul model intră într-un segment extrem de popular în România. De la începutul anului, SUV-urile și mașinile din clasa C, cunoscute și drept „mașini de familie compacte”, domină topul înmatriculărilor, categorie din care face parte și Striker, scrie Observatornews.ro.

Un model mai mare decât Duster

Dacia Striker are 4,62 metri lungime, ceea ce îl face mai mare decât Duster și chiar puțin mai lung decât Bigster. Potrivit producătorului, noul crossover îmbină mai multe caracteristici într-un singur model: dinamismul unui break, spațiul unei berline și garda la sol specifică unui SUV.

Reprezentanții Dacia spun că designul respectă identitatea mărcii și pune accent pe robustețe și funcționalitate.

„În designul său regăsim clar ADN-ul mărcii: un stil puternic, direct, fără artificii. O linie dinamică ce transmite robustețe și care completează perfect gama noastră din segmentul C, alături de Bigster. Este un model pragmatic, dar îndrăzneț, adaptat nevoilor reale ale clienților”, a declarat Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia South Eastern Europe.

Motoare hybrid, GPL și versiune 4x4 electrică

Dacia Striker va fi disponibil cu mai multe motorizări. Printre acestea se numără:

motorul full-hybrid de 1.8 litri și 155 CP,

sistemul 4x4 electric preluat de pe Bigster,

precum și motoarele GPL deja cunoscute din gama Dacia.

Chiar și în varianta full-hybrid, prețul de pornire al modelului ar urma să rămână sub pragul de 25.000 de euro, potrivit producătorului.

Un model gândit pentru versatilitate

Striker continuă tradiția modelelor Dacia cu nume care se termină în „ER”, precum Duster, Jogger sau Bigster. Reprezentanții companiei spun că denumirea, inspirată din anii ’80, sugerează forță și precizie.

Specialiștii din domeniul auto consideră că noul model este gândit pentru clienții care își doresc versatilitatea unui break, dar preferă o mașină mai accesibilă și mai practică decât SUV-urile foarte mari.

„Striker mizează pe clienții care caută versatilitatea unei mașini de tip break și nu neapărat o mașină foarte înaltă, precum Bigster. Accentul cade pe latura practică și pe evoluția limbajului estetic al mărcii Dacia”, a explicat Adrian Mitrea, specialist auto.

Unde va fi produs noul model

În prezent, la uzina Dacia de la Mioveni sunt fabricate doar modelele Duster și Bigster. Alte modele ale mărcii, precum Logan, Sandero și Jogger, sunt produse în Maroc, iar noul Striker va fi fabricat în Turcia.

Chiar dacă nu va fi produs în România, modelul pare adaptat preferințelor pieței locale, unde SUV-urile și modelele din segmentul compact sunt cele mai căutate.

Dacia rămâne liderul pieței auto din România

Potrivit datelor din piață, Dacia continuă să domine vânzările auto din România, cu aproape 20% din totalul înmatriculărilor.

În luna februarie, Dacia Duster a fost cel mai vândut model din România, cu o cotă de piață de aproximativ 6%, fiind urmat de Dacia Bigster și Toyota Corolla.

Specialiștii spun că segmentul C rămâne unul dintre cele mai echilibrate pentru clienți.

„Această clasă de automobile oferă un echilibru între dimensiuni, preț și tehnologie. Nu este nici prea mare, nici prea mică, iar nivelul de dotări este cel pe care îl caută majoritatea clienților”, a explicat Adrian Mitrea.

Reprezentanții Dacia au anunțat că în următorii ani marca va continua să își extindă gama. Planurile companiei includ lansarea a patru noi modele electrice, în contextul tranziției industriei auto către mobilitatea electrică.