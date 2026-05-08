Copil înjunghiat la o școală din Arad, preluat de urgență cu elicopterul SMURD

de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   15:30
Jurnalul/Elicopterul SMURD, chemat de urgență la școală

Un copil de 12 ani a fost înjunghiat vineri de către un coleg într-o școală din Vinga, județul Arad. Copilul a fost preluat de un elicopter SMURD.

Potrivit IPJ Arad, vineri, în jurul orei 11.10, polițiștii au fost sesizați despre faptul că un elev ar fi fost rănit de un coleg într-o unitate de învățământ din Vinga, cu un obiect ascuțit.

Conform polițiștilor, nu au mai fost raportate conflicte anterioare între cei doi elevi.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea stării de fapt și luarea măsurilor legale.

ISU Arad anunță că a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical unui minor în vârstă de 12 ani.

„La locul evenimentului, echipajul a identificat multiple plăgi pe corpul minorului, fiind alertat elicopterul SMURD”, a transmis ISU Arad.

După evaluarea medicală, elevul a fost dus la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara cu elicopterul, fiind conștient și cooperant.

(sursa: Mediafax)

 

