de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   08:42
Un copil de opt ani, aflat pe o trotinetă, a fost lovit de o mașină pe o stradă din Alba Iulia
Un copil de opt ani, aflat pe o trotinetă, a fost lovit de o mașină. Accidentul s-a produs miercuri dimineață pe o stradă din Alba-Iulia.

Potrivit IPJ Alba, miercuri dimineață traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele informații un copil, în vârstă de opt ani, care se deplasa pe o trotinetă a fost lovit de o mașină.

Copilul a suferit leziuni corporale ușoare, urmând să fie transportat la spital, pentru investigații suplimentare.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au precizat polițiștii.

