Jurnalul.ro Ştiri Locale O tânără de 18 ani a fost găsită fără suflare pe un câmp din Bihor. Anchetatorii suspectează o crimă.

de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   14:45
Criminaliștii caută indicii pe câmpul unde a fost descoperită o tânără moartă

O fată de 18 ani a fost găsită moartă vineri pe un câmp în localitatea Parhida, comuna Tămășeu din Bihor. Cadavrul prezenta leziuni în zona gâtului. Ancheta a început imediat.

O tânără de 18 ani a fost găsită fără viață vineri, în jurul prânzului, pe un câmp din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, județul Bihor, conform Bihoreanul.

Cadavrul prezenta numeroase leziuni în zona gâtului, iar echipajele medicale ajunse la fața locului au putut doar să constate decesul.

Descoperirea a fost făcută în cursul zilei de vineri, potrivit surselor Bihoreanul. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști, care au demarat ancheta sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Circumstanțele morții tinerei sunt investigate, iar autoritățile nu au făcut deocamdată declarații publice cu privire la identitatea victimei sau la eventualii suspecți.

(sursa: Mediafax)

 

