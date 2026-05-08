O tânără de 18 ani a fost găsită fără suflare pe un câmp din Bihor. Anchetatorii suspectează o crimă.

O tânără de 18 ani a fost găsită fără viață vineri, în jurul prânzului, pe un câmp din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, județul Bihor, conform Bihoreanul.

Cadavrul prezenta numeroase leziuni în zona gâtului, iar echipajele medicale ajunse la fața locului au putut doar să constate decesul.

Descoperirea a fost făcută în cursul zilei de vineri, potrivit surselor Bihoreanul. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști, care au demarat ancheta sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Circumstanțele morții tinerei sunt investigate, iar autoritățile nu au făcut deocamdată declarații publice cu privire la identitatea victimei sau la eventualii suspecți.

