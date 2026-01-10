Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Crimă la Bușteni. Un bărbat și-a ucis prietenul de pahar, după o beție cruntă Crimă la Bușteni. Un bărbat și-a ucis prietenul de pahar, după o beție cruntă

Sursa foto: La un moment dat cei doi au început să se certe, iar bărbatul de 45 de ani l-a înjunghiat pe celălalt

Un bărbat de 59 de ani a fost ucis, sâmbătă seară, în staţiunea prahoveană Buşteni, autorul crimei fiind un prieten alături de care victima consumase băuturi alcoolice, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.