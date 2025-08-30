Crimă în Otopeni. Bărbatul care și-a ucis copilul vitreg a fost reținut de poliție

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Aug 2025   •   12:20
Bărbatul din Otopeni care a ucis un copil a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor calificat. Cercetările continuă, fiind în competența exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Sâmbătă, bărbatul de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. Acesta va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, cu propuneri de luare a unei alte măsuri preventive.

Bărbaul a ajuns, vineri seara, în custodia polițiștilor.

Comisarul șef Remus Florea, adjunctul șefului IPJ Ilfov, a făcut precizări despre starea celuilalt copil, care a fost salvat. „Acesta a fost și controlat de către o echipă medicală și în acest moment nu sunt probleme. Copilul este în siguranță împreună cu mama”.

Bărbatul din Otopeni a ucis un copil și a amenințat că se aruncă cu al doilea copil de la balcon.

Anchetatorii au descoperit că băiatul a murit pe 23 august 2025, după ce inițial tatăl vitreg susținea că ar fi avut vărsături. Necropsia a arătat însă că decesul a fost cauzat de lovituri puternice în abdomen. Mama copilului a mărturisit ulterior că micuțul a fost ucis în bătaie, ascunzând inițial adevărul de frica bărbatului.

