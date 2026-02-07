x close
Dâmbovița: Accident rutier produs de un șofer fără permis în comuna Bilciurești; doi tineri răniți

de Redacția Jurnalul    |    07 Feb 2026   •   11:10
Doi tineri au fost răniți într-un accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în comuna Bilciurești, din județul Dâmbovița. Șoferul nu avea permis.

În cursul nopții de 7 februarie, în jurul orei 00:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dâmbovița au fost sesizați cu privire la un accident rutier produs în comuna Bilciurești, se arată într-un comunicat al Poliției Dâmbovița.

Din primele verificări ale polițiștilor, un tânăr de 18 ani din comuna Cojasca, care conducea un autoturism pe DJ 711 A, ar fi pierdut controlul direcției, părăsind partea carosabilă și intrând într-un stâlp de susținere a rețelei electrice.

În urma impactului, doi pasageri, de 17 și 18 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au constatat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis.

(sursa: Mediafax)

