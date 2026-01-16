Copil de 14 ani, prins conducând o maşină în Dâmboviţa

"La data de 15 ianuarie, în jurul orei 15:35, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Butimanu au depistat un minor, de 14 ani, din comuna Cojasca, în timp ce ar fi condus un autoturism în localitatea Iazu, deşi nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", precizează reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.



Poliţiştii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea Baltică