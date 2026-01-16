x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Copil de 14 ani, prins conducând o maşină în Dâmboviţa

Copil de 14 ani, prins conducând o maşină în Dâmboviţa

de Redacția Jurnalul    |    16 Ian 2026   •   20:30
Copil de 14 ani, prins conducând o maşină în Dâmboviţa
Sursa foto: La volanul autoturismului, poliţiştii au identificat un minor de 14 ani

Un minor de 14 ani a fost prins conducând o maşină în localitatea Iazu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

"La data de 15 ianuarie, în jurul orei 15:35, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Butimanu au depistat un minor, de 14 ani, din comuna Cojasca, în timp ce ar fi condus un autoturism în localitatea Iazu, deşi nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", precizează reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: dămboviţa minor volan volan
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri