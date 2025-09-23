Datorii URIAȘE la apa necontorizată în Botoșani. Povară financiară pentru primării și comunități

Situația a apărut ca urmare a faptului că rețelele de apă, construite de primării din fonduri proprii și europene, nu au fost preluate oficial de operatorul regional, iar contorizarea s-a făcut doar la intrarea în comună.

2,9 milioane de lei datorii pentru apa de consum

Prin urmare, facturile restante pentru apa consumată la comun sunt emise direct către primării, care în prezent înregistrează datorii uriașe către operator, în valoare de aproape 3 milioane de lei.

„Ieri erau 2,9 milioane de lei. Suntem în proces de negocierea tranşelor finaciare pe care trebuie să ni le livreze. Cu alte UAT-uri suntem în discuţii în vederea preluării. În orice caz, aceste sume trebuie stinse”, a declarat Alin Cirimpei, director al operatorului Nova Apa., potrivit observatornews.ro.

În paralel, autoritățile județene iau măsuri pentru eșalonarea acestor datorii uriașe.

Constantin Bursuc, vicepreședintele Consiliului Județean, subliniază că, la fel cum orice cetățean plătește consumul de apă, și primăriile trebuie să-și onoreze obligațiile.

„S-a luat hotărârea la nivelul Consiliului Judeţean ca aceste datorii istorice să se închidă, să se facă o reeşalonare. Cum un cetăţean normal merge şi plăteşte în fiecare lună, aşa şi o primărie care are contorizarea la limita de proprietate trebuie să îşi plătească apa consumată de comunitatea sa”, spune acesta.

Ce spun localnicii

Impactul financiar s-a resimțit imediat în comunitățile afectate. În comuna Roma, localnicii s-au trezit cu facturi la apă care depășesc 2.000 de lei.

„Ei au venit cu conducta până aici, iar eu m-am agățat de ea, mi-am tras eu apa”, spune un localnic.

Când a fost întrebat dacă avea voie să facă asta, a răspuns: „Dacă toată lumea s-a legat.”

Edilii recunosc dificultățile situației, afirmând că au fost obligați de comunități să asigure alimentarea cu apă. Între timp, mai multe comune au demarat procesul de încheiere a contractelor individuale, după ce operatorul regional a sistat furnizarea apei în anumite localități din cauza neplății.

Situația evidențiază provocările legate de gestionarea infrastructurii de apă în zone rurale, dar și necesitatea unei reglementări clare pentru evitarea acumulării unor datorii semnificative ce pun în pericol funcționarea serviciilor esențiale.