Cum arată Târgul de Crăciun din Piața Sfatului din Brașov

Evenimentul a fost marcat de un spectaculos show de lasere și a continuat cu un concert susținut de Ștefan Bănică. Aproape 1,3 milioane de LED-uri luminează acum Brașovul, creând o atmosferă tradițională de Crăciun, cu decoruri în nuanțe de alb și roșu. Aceasta este inspirată de culorile dulciurilor de Crăciun, fiind prezentă atât în bradul din Piața Sfatului, cât și în decorurile de pe stâlpii și clădirile din centrul istoric.

În acest an, Brașovul își extinde magia sărbătorilor în mai multe zone ale orașului. Pe lângă Piața Sfatului, Aleea de sub Tâmpa devine un loc de atracție, unde copiii se pot bucura de decorațiuni din luminițe sub formă de mașinuțe, baloane și triciclete. În întreaga zonă, vizitatorii vor întâlni figurine de mari dimensiuni, perfecte pentru poze și momente „instagramabile”.

Alte zone importante de vizitat sunt piața din fața Rectoratului, care găzduiește un mini Târg de Crăciun, și Piața Sf. Ioan, acoperită cu un cort imens de luminițe. Strada Republicii se transformă într-un tunel luminos, iar Piața Unirii întâmpină vizitatorii cu bradul său impunător și scena nașterii Domnului Iisus. În întreaga zonă centrală, străzile sunt luminate și decorate, iar Bulevardul Eroilor oferă o adevărată feerie de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Piața Sfatului include 50 de căsuțe care vând bunătăți tradiționale și obiecte realizate de meșteșugarii și artizanii brașoveni, oferind vizitatorilor o experiență autentică și plină de farmec.

Foto Adriana Deoancă/Târgul de Crăciun din Piața Sfatului din Brașov