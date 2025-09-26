Bărbat, arestat după ce ar fi întreținut relații sexuale cu fiica lui vitregă

Potrivit IPJ Dolj, joi, poliţişti din Filiași au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru viol săvârşit asupra unui minor.

Polițiștii au fost sesizați în seara zilei precedente de un tânăr de 17 ani cu privire la faptul că tatăl vitreg, de 35 de ani, ar fi întreținut raporturi sexuale cu sora apelantului, de 12 ani.

Din cercetările s-a stabilit că în perioada iunie-septembrie 2025, bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a fiicei vitrege, ar fi întreținut cu aceasta raporturi sexuale.

Bărbatul a fost reținut, iar vineri a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)