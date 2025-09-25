Drama unei femei din Satu Mare: Dureri și infecție după o operație la sâni. Medicul acuzat de malpraxis

O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare



Aceasta are 55 de ani și aduce acuzații grave medicului. Pacienta s-a internat pe 18 august 2025, în spitalul din Beiuș. Femeia îl acuză pe chirurg că ar fi internat-o sub un diagnostic fals pentru a-i face operația la sâni. Scopul ar fi fost decontarea intervenției de către casa de asigurări de sănătate. Ea a fost externată trei zile mai târziu dar după circa două săptămâni a început să aibă dureri.

Femeia a ajuns astfel la Spitalul de urgență din Satu Mare cu infecție la sâni.

Ulterior, pacienta a depus plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare și la Colegiul Medicilor, potrivit stirileprotv.ro

Cum se scuză medicul

De cealaltă parte, medicul acuzat de malpraxis spune că nu a fost o intervenție estetică la sâni, pacienta fiind operată pentru o problemă medicală.

Reprezentanții spitalului din Beiuș au anunțat că vor face verificări.

Reacția Societății Române de Chirurgie Estetică

Societatea Română de Chirurgie Estetică (SRCE) precizează, într-un comunicat, că medicul din spitalul din Beiuș era specializat în chirurgie generală și "se delimitează categoric de orice act medical realizat prin depășirea competențelor profesionale, cu încălcarea Codului Deontologic sau în afara cadrului legal de exercitare a profesiei de medic".

De asemenea, SRCE precizează că "orice procedură medicală sau intervenție chirurgicală cu viză estetică intră exclusiv în sfera de competență a medicilor din specialitatea de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, conform reglementărilor în vigoare și standardelor internaționale de practică medicală".

SRCE "încurajează viitorii pacienți să se informeze temeinic înainte de a alege un medic pentru intervenții estetice. Recomandăm consultarea listei oficiale a membrilor Societății Române de Chirurgie Estetică, disponibilă pe site-ul nostru, pentru a verifica dacă medicul ales este afiliat și are competențele necesare în domeniul chirurgiei estetice".