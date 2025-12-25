x close
Drum blocat la Rânca: Acces interzis pentru mașinile fără tracțiune integrală sau lanțuri

de Redacția Jurnalul    |    25 Dec 2025   •   10:00
Sursa foto: Captura video DRDP Craiova/Șoferii trebuie să-și doteze mașinile pentru a putea urca la Rânca.

RDP Craiova a instituit filtru rutier la kilometrul 16 al DN 67C din cauza zăpezii și viscolului. Măsura se aplică de la ora 8:00.

Autoritățile au instituit joi dimineață filtru rutier la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Zăpada abundentă și viscolul au determinat DRDP Craiova să restricționeze accesul pe DN 67C. Filtrul rutier funcționează de la ora 8:00 la kilometrul 16.

Vehiculele pot urca spre stațiune doar dacă au tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante montate. Mașinile fără aceste dotări nu pot trece de filtrul rutier.

Măsura vizează prevenirea blocării drumului și siguranța șoferilor.

Șoferii care vor să ajungă la Rânca trebuie să se asigure că vehiculele îndeplinesc cerințele. Cei fără tracțiune integrală sau lanțuri nu vor putea continua drumul.

Autoritățile recomandă verificarea condițiilor meteo înainte de deplasare. Viteza trebuie adaptată la starea drumului. Distanța față de celelalte vehicule trebuie mărită.

