Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. Planul Roșu de Intervenție, activat

Incendiu violent după explozia unei butelii într-un apartament din Zalău: un bărbat, grav rănit

Momente de panică într-un bloc de locuințe din municipiul Zalău, unde o explozie provocată de o butelie a declanșat un incendiu violent într-un apartament. Un bărbat a fost rănit grav, iar alte opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, județul Sălaj, în urma unei explozii provocate de o butelie, au anunțat autoritățile.

La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări intense de fum, existând riscul extinderii flăcărilor și al intoxicațiilor cu fum. Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor și formarea echipelor de căutare-salvare, pentru a verifica dacă în apartament sau în zonele adiacente se aflau persoane surprinse de eveniment.

În urma exploziei și a incendiului, un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM). De asemenea, alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, majoritatea prezentând simptome ușoare, cauzate de inhalarea fumului sau atacuri de panică.

Având în vedere numărul persoanelor afectate și amploarea intervenției, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție.

Incendiul a fost lichidat, iar în aceste momente pompierii acționează pentru ventilarea spațiilor și verificarea siguranței structurale a imobilului. 18 persoane au fost evacuate preventiv din bloc.

La fața locului au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe SAJ.

Intervenția este în continuare în dinamică, iar cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită de specialiști.