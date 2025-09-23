x close
Fată de 17 ani, găsită spânzurată în Valea Stanciului, Dolj

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   09:51
O adolescentă de 17 ani din comuna Valea Stanciului, județul Dolj, a fost găsită moartă într-o anexă a locuinței, spânzurată de o grindă de lemn.

Alarma a fost dată de un bărbat din comună, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii de la Secția 13 Poliție Rurală Segarcea și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul.

Trupul minorei a fost transportat la morgă pentru expertiza medico-legală care va stabili cauza exactă a decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

Cazul va fi înaintat unității de parchet competente pentru soluționare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: dolj spanzurata fata
