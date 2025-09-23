Fată de 17 ani, găsită spânzurată în Valea Stanciului, Dolj

Fenomenul „Copiii Sephora” sau cum ajung fetițe de 10 ani să cumpere produse anti-îmbătrânire. Povești din magazine: „Pielea îi ardea”
Alarma a fost dată de un bărbat din comună, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii de la Secția 13 Poliție Rurală Segarcea și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul.
Trupul minorei a fost transportat la morgă pentru expertiza medico-legală care va stabili cauza exactă a decesului.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.
Cazul va fi înaintat unității de parchet competente pentru soluționare.
(sursa: Mediafax)
