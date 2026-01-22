x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Femeie din Caraș-Severin, găsită moartă în curte. Aceasta ar fi fost mușcată de câine

Femeie din Caraș-Severin, găsită moartă în curte. Aceasta ar fi fost mușcată de câine

de Redacția Jurnalul    |    22 Ian 2026   •   11:35
Femeie din Caraș-Severin, găsită moartă în curte. Aceasta ar fi fost mușcată de câine
Sursa foto: Femeie din Caraș-Severin, găsită moartă în curte

O femeie de 75 de ani, din localitatea Brebu, județul Caraș-Severin, a fost găsită moartă în casă, existând suspiciunea că aceasta ar fi fost mușcată de câine și asta i-a produs decesul.

Polițiștii din cadrul Poliției Reșița au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită decedată în curtea unui imobil din localitatea Brebu, existând posibilitatea să fi fost mușcată de câine.

Oamenii legii au găsit femeia căzută într-o anexă a curții, în stare de inconștiență, cu leziuni pe suprafața corpului.

La fața locului a intervenit și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin, care a constatat decesul femeii.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița pentru ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: femeie muscata ucisa caine
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri