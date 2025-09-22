x close
Femeie, găsită moartă în râul Moldova. Cadavrul a fost descoperit de un pescar

de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   11:12
O femeie a fost scoasă fără viață din râul Moldova, luni dimineață, în comuna Horia, județul Neamț.

Un pescar a sunat la 112 la ora 09:03, anunțând că în apă se observă o persoană.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman și polițiștii. Cu ajutorul unei bărci, echipajul ISU Neamț a scos din apă o femeie care nu prezenta semne vitale, potrivit ISU Neamț.

Reprezentații IPJ vor stabili identitatea victimei și împrejurările producerii evenimentului.

(sursa: Mediafax)

