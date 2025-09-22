Femeie, găsită moartă în râul Moldova. Cadavrul a fost descoperit de un pescar

Alertă în școli, grădinițe și spitale din București și din țară. Măsuri de securitate după o amenințare în masă trimisă pe e-mail
Un pescar a sunat la 112 la ora 09:03, anunțând că în apă se observă o persoană.
La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman și polițiștii. Cu ajutorul unei bărci, echipajul ISU Neamț a scos din apă o femeie care nu prezenta semne vitale, potrivit ISU Neamț.
Reprezentații IPJ vor stabili identitatea victimei și împrejurările producerii evenimentului.
(sursa: Mediafax)
