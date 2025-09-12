Gigi Becali, în mijlocul unui scandal uriaș. Construiește o biserică într-o zonă protejată la Techirghiol

Biserica, sfințită de Arhiepiscopul Tomisului

Biserica a fost sfinţită, la începutul lunii iunie, de către Arhiepiscopul Tomisului. A fost şi momentul în care autorităţile locale din Tuzla, de care ţine terenul, au aflat de construcţie.

"Înalt Preasfinţia Sa Teodosie era acolo, în momentul în care am plecat eu. I-am făcut loc şi domnului Becali să treacă cu maşina, că nu avea loc de maşina mea. Când am constatat eu, era la nivel de fundaţie. Iar acum e deja construită", a spus Bogdan Dicu, consilier Primăria Tuzla, potrivit observatornews.ro.

Autoritățile locale nu știu nimic

Şantierul de lângă Lacul Techirghiol a apărut în luna mai 2025, fără acordul autorităţilor locale. S-a construit mai întâi fundaţia, apoi structura de lemn a bisericii şi drumul de acces.

"Din documentele pe care le avem noi, nu există autorizaţii de construire, şi nici nu au fost solicitate", a declarat Adrian Sârbu, viceprimar Tuzla.

Localnicii spun că acest lăcaș de cult ar fi pentru călugării de la Muntele Athos care ar dori să vină aici pentru tratamente cu nămol la lacul Techirghiol.

Biserica afectează specii rare de păsări

Terenul familiei Becali face parte din situl Natura 2000, unde nu se poate construi deoarece afectate specii rare de păsări, protejate prin lege. Societatea Ornitologică Română a făcut o plângere penală împotriva lui Gigi Becali.

"Terenul e distrus complet pe două hectare. Din aproximativ 500 și ceva de specii de păsări care sunt întâlnite în Europa, doar acolo, pe lacul Techirghiol, avem aproximativ 280. Suntem pe cale să le pierdem definitiv din cauza acestei lucrări", a avertizat Emil Todorov de la Societatea Ornitologică Română.

Însă nimic nu l-a oprit până acum pe omul de afaceri.

"E un ONG din ăsta, care a zis că sperii păsările şi fluturii. Şi păsările, şi fluturii, când facem sfânta liturghie, vin şi zboară pe deasupra bisericii şi se învârt acolo şi numai acolo stau", a spus Gigi Becali.

Oamenii locului au reclamat şi faptul că pe lângă biserică, iarba a fost pârjolită.

"Au dat foc, de au ars rumeguşul care era de la biserică. Cum ar veni de la lemn", a explicat Gigi Becali.

Amenzi și plângeri penale

Inspectoratul de Stat în Construcţii a mers în zonă şi a făcut un control, în urma căruia proprietarul a fost amendat cu 11.000 de lei şi s-a dispus oprirea lucrărilor. Însă construcţia continuă să se înalţe.

Gigi Becali a primit amenzi de la Garda de Mediu, în valoare totală de 31.000 de lei.

"S-a înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia sesizarea penală pentru construcţia realizată în arie protejată", a spus Marian Râșnoveanu, șeful Gărzii de Mediu Constanța.

Gigi Becali cere despăgubiri

În pofida amenzilor şi a două plângeri penale, omul de afaceri nu a oprit construcţia.

"O să facem tot ce este legal. Am primit o amendă, am plătit-o, am contestat-o. Aşa e legea. Când am luat eu, nu era protejată. Eu am luat acum trei ani. Anul ăsta au pus ei zonă protejată. Dar ca să poţi să pui în zonă protejată, trebuie să despăgubeşti pe om, dacă vrei. Vrei parc să-l faci, fă-l parc. Dar îmi dai banii pe el", a declaratGigi Becali.

Gigi Becali spune că, pe lângă biserică vrea să ridice şi chilii pentru a-i caza pe călugări.