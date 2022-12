Hotelul de gheață de la Bâlea Lac, în topul internațional al destinațiilor de iarnă

Punctul de atracție de la Bâlea Lac este singurul hotel construit în întregime din gheață în Europa de sud-est. Este amplasat pe Transfăgărășan, la peste 2000 de metri altitudine.

An de an, acesta este clădit cu blocuri de gheață scoase din Lacul Bâlea, sculptate după o anumită tematică. Tradiția a fost reluată, după doi ani de pauză, din cauza pandemiei. Construcția se numește în acest an „Hotelul de gheață Europa”.

Fiecare din cele 12 camere de tip iglu ale unității de cazare, conectate prin mici tuneluri, va avea numele câte unei capitale europene și va fi decorată de un celebru sculptor sloven, Rismondo Miro, cu ajutorul unor colaboratori din România.

Spațiile vor reprezenta simboluri și obiective importante din lume. Spre exemplu, stâlpii viitorului bar - piesa de atracție a hotelului - vor include imaginea unei atracții turistice celebre, realizată cu ajutorul tehnologiei laser: Turnul Eiffel, Big Ben, Turnul televiziunii germane și casele tradiționale verticale din Amsterdam.

Prețul unei camere de hotel va varia între 100 și 200 de euro pe noapte, în funcție de perioadă.

Lucrările la noul complex de gheață sunt într-un stadiu avansat - s-a trecut deja la mobilarea camerelor cu paturile și noptierele de gheață, apoi va urma restul decorațiunilor interioare.

Mai puțin de 10% dintre cei care se cazează an de an aici, din 2006 încoace, sunt români, de acea se are în vedere și o strategie de atragere a turiștilor din țară, speriați probabil de prețuri.

Cu toate acestea, până acum, peste 500 de turiști, o mare parte britanici, dar și din alte țări europene și Orientul Mijlociu, au rezervat deja locuri la acest hotel.

Reprezentanții hotelului au recunoscut că pentru prima dată, în acest an, piața internațională de turism s-a dovedit extrem de interesată de oferta hotelului de pe Transfăgărășan. Ei și-au exprimat speranța ca în plin sezon să aibă peste 1.000 de rezervări, iar spre final de sezon peste 1.500 turiști străini.

Turiștii din afara țării care se cazează la Hotelul de la Bâlea Lac tind să fie în proporție mai degrabă de 99%. Aceștia par mult mai atrași de ideea de a trăi o experiență unică - aceea de a dormi într-un hotel de gheață.

Paula Seling a fost aleasă imaginea noului Hotel de Gheață. Ea va promova principala atracție turistică a complexului de gheață din Munții Făgăraș. Zilele trecute s-au încheiat filmările la noul său videoclip, realizate chiar în zonă.

Accesul la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, Transfăgărășan fiind închis între Bâlea Cascadă și Piscul Negru.

După Anul Nou, se va ridica și Biserica de gheață pentru cei care vor să-și oficieze aici nunta sau botezul.

