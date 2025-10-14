x close
Incendiu la o biserică din Târgu Mureș

de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   10:43
Sursa foto: Hepta

Pompierii intervin marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică aflată în construcție din Târgu Mureș.

Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului aflate în construcție, arde material lemnos pe o suprafața de aproximativ 10 mp la 25 metri înălțime, fără pericol de extindere.

În aceste momente, incendiul este localizat. Se intervine în continuare pentru lichidare.

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit la acoperișului unei biserici aflată în construcție, situată pe strada Aeroportului din municipiul Târgu Mureș. Nu sunt înregistrate victime.

La fața locului intervin o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu biserica targu mures
