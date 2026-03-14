Jurnalul.ro Ştiri Locale Intervenție de urgență la Colibița: Incendiu provocat de un bărbat care a dat foc unor resturi vegetale lângă pădure

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   16:00
Un incendiu de vegetație a izbucnit sâmbătă, în apropierea pădurii, în zona lacului Colibița, după ce proprietarul unui teren a dat foc unor resturi vegetale.

Jandarmii montani din Piatra-Fântânele și Colibița au intervenit pentru limitarea extinderii acestuia.

Potrivit IJJ Bistrița-Năsăud, un proprietar de teren din zona Drumul Blajului, din apropierea lacului Colibița, a aprins focul pentru arderea unor resturi vegetale la mai puțin de 30 de metri de liziera pădurii.

Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid către fondul forestier.

Jandarmii montani din cadrul posturilor Piatra-Fântânele și Colibița, aflați în zonă într-o acțiune pe linie piscicolă, au observat incendiul și au intervenit pentru limitarea și stingerea acestuia, solicitând în același timp și sprijinul pompierilor.

Persoana responsabilă va fi sancționată contravențional pentru aprinderea focului la o distanță mai mică de 50 de metri față de liziera pădurii, faptă interzisă de legislația în vigoare.

Aprinderea focului în apropierea pădurilor sau în condiții de vânt poate duce la extinderea rapidă a incendiilor de vegetație și poate produce pagube importante mediului, informează jandarmii. AGERPRES

